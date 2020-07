Letter

Drei bisher unbekannte Männer haben einen Radfahrer am Wiesenweg überfallen und ihn dabei von seinem Fahrrad gestoßen. Wie die Polizei erst jetzt mitgeteilt hat, ereignete sich der Vorfall bereits am Dienstag, 23. Juni, gegen 1.38 Uhr.

Das Opfer fuhr mit seinem Fahrrad den Wiesenweg entlang, als sich ihm zwei Unbekannte in Höhe der Einmündung zum Wiesenweg in den Weg stellten. Plötzlich gab einer der Männer ein Handzeichen in Richtung des Opfers, woraufhin ein weiterer Mann aus dem Gebüsch sprang und den Radfahrer mit einem gezielten Tritt gegen das Vorderrad zu Fall brachte. Bei dem Sturz erlitt der Mann leichte Verletzungen. Anschließend verlangten die drei Täter mehrfach Geld von dem am Boden liegenden. Die Polizei vermutet, dass die drei aufgrund der verbalen Reaktion des Opfers von diesem abließen und zu Fuß flohen. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugen, die den Überfall beobachtet haben und sich unter Telefon (0 51 37) 82 70 melden.

Von Sandra Remmer