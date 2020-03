Letter

Unbekannte haben mit einem Pflasterstein die Glastür von Pizza Dilano in der Lange-Feld-Straße in Letter eingeworfen. Wie die Polizei Seelze mitteilte, ereignete sich die Tat zwischen Donnerstag, 21.30 Uhr und Freitag, 14.45 Uhr. Die Täter brachen allerdings nicht in den Verkaufsraum ein. Die Polizei Seelze sucht nach Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter Telefon (05137) 8270 zu melden.

Von Linda Tonn