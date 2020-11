Letter

Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitag zwischen 5.45 und 12.45 Uhr die Fahrerseite eines Opel Corsa vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Wie die Polizei in Seelze mitteilt, parkte der Opel an der Gerhart-Hauptmann-Straße. Den Schaden schätzen die Ermittler auf 750 Euro.

Zwischen Freitag, 19.30 Uhr, und Sonnabend, 12.30 Uhr, hat zudem ein bislang Unbekannter einen Audi an der Fritz-Erler-Straße beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wurde auch an dem Audi der Lack zerkratzt. Die Polizei gibt den Schaden mit 500 Euro an und hofft in beiden Fällen, das Zeugen sich unter Telefon (05137) 827115 melden.

Von Sandra Remmer