Letter

Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der ein Auto in Letter beschädigt hat. Der rote Seat Leon war von Sonntag, 21 Uhr, bis Montag, 14 Uhr, an der Stöckener Straße in Höhe der Hausnummer 60 geparkt. In dieser Zeit muss der Täter den Lack der Beifahrertür mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt haben, teilt die Polizei in Seelze mit.

Der Schaden beträgt voraussichtlich mehrere Hundert Euro. Die Beamten ermitteln wegen Sachbeschädigung und erhoffen sich Hinweise von Zeugen unter Telefon (05137) 8270.

Von Gerko Naumann