Seelze/Letter

Geparkte Autos sind in der Nacht zu Mittwoch in Seelze und Letter von Unbekanntens beschädigt worden, teilt die Polizei mit. So haben die Täter in der Straße Alte Aue in Letter einen Škoda, einen VW-Bus und einen VW Polo zerkratzt. Etwa zur selben Tatzeit wurde der Lack eines Seats an der Schillerstraße in Seelze beschädigt. Die Ermittler rechnen mit einem Schaden von jeweils mindestens 500 Euro. Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeikommissariat Seelze unter der Rufnummer (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner