Seelze

Unbekannte haben im Zeitraum von Donnerstag, 30. Mai, bis Sonnabend, 1. Juni, den Lack an der Beifahrerseite eines VW Polo zerkratzt. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Sonnabend, 17.45 Uhr. Polizeiangaben zufolge war das Fahrzeug in der Mozartstraße in Höhe des Hauses Nummer 8 abgestellt. Der Kratzer sieht sich fast über die gesamte Länge der linken Fahrzeugseite. Die Polizei sucht nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter Telefon (05137) 8270 melden. ton

Von Linda Tonn