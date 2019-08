Seelze

Bislang unbekannte Täter haben einen an der Straße An der Junkernwiese geparkten schwarzen Toyota und einen an der Hans-Böckler-Straße geparkten Citroën zerkratzt. Wie die Polizei mitteilte, ereigneten sich beide Taten zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonnabend, 11 Uhr. Der Schaden an der Fahrerseite des Toyota beträgt etwa 700 Euro.

An dem grauen Citroën, der an der Hans-Böckler-Straße abgestellt war, wurden laut Polizei diverse Karosserieteile zerkratzt. Hier wird der Schaden auf etwa 2500 Euro geschätzt. In beiden Fällen sucht die Polizei nach Zeugen. Sie können sich unter Telefon (05137) 8270 melden.

Von Linda Tonn