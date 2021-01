Kirchwehren

Ein Papiercontainer ist am Sonntagmorgen gegen 2.50 Uhr von einem oder mehreren unbekannten Tätern im Bereich Osterende in Kirchwehren in Brand gesetzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden durch das Feuer sowohl der Container als auch eine Umzäunung in der Nähe stark beschädigt. Die Ermittler schätzen den Schaden auf rund 750 Euro. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen, die sich unter der Rufnummer (05137) 8270 melden können.

Von Thomas Tschörner