Letter

Vermutlich beim Vorbeifahren hat ein Autofahrer am Mittwoch zwischen 17.15 und 17.25 Uhr einen an der Stöckener Straße 47 parkenden VW Polo beschädigt, berichtet die Polizei. Anschließend flüchtete der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens am linken Außenspiegel zu kümmern, der etwa 100 Euro beträgt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht ein und sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon (05137) 8270 entgegen.

Von Thomas Tschörner