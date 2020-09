Letter

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Sonntag zwischen 11.30 und 16.40 Uhr einen Audi A 6 beschädigt. Wie die Polizei in Seelze mitteilt, parkte der Audi ordnungsgemäß an der Ebertstraße in Höhe der Hausnummer 13. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Polizei gibt den Schaden mit 1000 Euro an und bittet Zeugen, sich unter Telefon (0 51 37) 82 71 15 zu melden.

Von Sandra Remmer