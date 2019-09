Seelze

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagmorgen gegen 10 Uhr den Außenspiegel eines VW Polos beschädigt. Der Wagen parkte an der Hannoverschen Straße in Höhe der Hausnummer 61. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei gibt die Schadenshöhe mit etwa 200 Euro an und hofft auf Zeugen, die sich unter Telefon (0 51 37) 82 70 melden können. rem

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Nachrichten von Polizei und Feuerwehr aus Seelze lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Sandra Remmer