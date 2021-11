Gümmer

Die Polizei in Seelze sucht Zeugen für eine Unfallflucht, die am Donnerstag zwischen 11.53 und 12.05 Uhr in Gümmer begangen wurde. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, hat ein bislang unbekannter Autofahrer dort den Außenspiegel eines geparkten VW-Transporter beschädigt, der an der Friesenstraße abgestellt war. Der Autofahrer flüchtete danach, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro und bittet Zeugen, sich unter Telefon (05137) 8270 zu melden.

Von Sandra Remmer