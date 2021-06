Kirchwehren

Vermutlich beim Rangieren hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Montag zwischen 13.50 und 14.22 Uhr einen Renault an der Front beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, parkte der Wagen an der Straße Zum Riepen. Der Unfallverursacher machte sich davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1000 Euro und bittet Zeugen der Unfallflucht, sich unter Telefon (0 51 37) 82 70 zu melden.

Von Sandra Remmer