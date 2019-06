Seelze

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Freitag zwischen 7.40 und 14 Uhr einen schwarzen Toyota Yaris an der linken Fahrerseite beschädigt. Der Kleinwagen parkte an der Bonhoefferstraße. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder eine Nachricht zu hinterlassen. Die Polizei gibt den Schaden mit circa 1000 Euro an und bittet Zeugen, sich unter Telefon (0 51 37) 82 70 zu melden.

Von Sandra Remmer