Gümmer

Vermutlich beim Wenden hat ein bislang unbekannter Autofahrer den Gartenzaun einer Anwohnerin am Westerfeldweg in Gümmer beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Sachbeschädigung in der Nacht von Freitag auf Sonnabend. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Ermittler schätzen den entstandenen Sachschaden auf 250 Euro und bitten Zeugen, sich unter Telefon (0 51 37) 82 70 zu melden.

Von Sandra Remmer