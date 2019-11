Letter

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, mit seinem Wagen ein Zaunelement an der Sandrehre beschädigt. Der Vorfall ereignete sich in Höhe der Einstellplätze an der Kantor-Feldmann-Straße 2a. Der Unbekannte entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Zaun entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von etwa 250 Euro. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter Telefon (0 51 37) 82 70 zu melden.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Nachrichten von Polizei und Feuerwehr aus Seelze lesen Sie hier in unserem Ticker.

rem

Von Sandra Remmer