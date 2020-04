Letter

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ist auf der Stöckener Straße in Seelze-Letter an einen geparkten Kleintransporter gestoßen und hat dessen Außenspiegel abgefahren. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat zwischen Freitagnachmittag und Sonnabendvormittag vor einem Kiosk. Der Verursacher flüchtete. An dem Transporter entstand ein Schaden von 250 Euro, Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei Seelze bittet Zeugen, sich unter Telefon (05137) 8270 zu melden.

Von Linda Tonn