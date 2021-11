Seelze

Ein bislang Unbekannter hat zwischen Freitag, 19 Uhr, und Sonnabend, 10.20 Uhr, versucht, in eine Änderungsschneiderei an der Hannoverschen Straße einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, scheiterte der Täter beim Aufhebeln der Eingangstür und gelangte nicht in das Geschäft. An der Eingangstür entstand nach Polizeischätzung ein Schaden von rund 200 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon (05137) 827115.

Von Heike Baake