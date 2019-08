Letter

Ein Unbekannter hat zwischen Montag, 10 Uhr, und Dienstag, 13.30 Uhr, einen Ford Kuga zerkratzt, der an der Lange-Feld-Straße in Letter ordnungsgemäß geparkt war. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Fahrzeug vermutlich mit einem spitzen Gegenstand an der Fahrertür und am Kotflügel hinten rechts beschädigt. Dabei wurde ein Schaden von rund 1000 Euro verursacht. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die das Kommissariat Seelze unter Telefon (05137) 8270 erreichen können.

Von Thomas Tschörner