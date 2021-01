Letter

Ein Unbekannter hat zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 12.30 Uhr, einen an der Elisabeth-Frucht-Straße in Letter geparkten VW Sharan beschädigt, teilt die Polizei mit. Der Randalierer zerkratzte Kotflügel und die Tür auf der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand. Dabei richtete er einen Schaden von circa 2000 Euro an. Die Ermittler hoffen auf Zeugen und nehmen unter der Rufnummer (05137) 8270 Hinweise entgegen.

Von Thomas Tschörner