Seelze

Ein 21-jähriger Fußgänger ist am Freitag um 10.55 Uhr bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann die Hannoversche Straße vor der Hausnummer 22 überqueren. Als er zwischen zwei auf dem Parkstreifen stehenden Autos hervorkam, wurde er von der 43-jährigen Fahrerin eines Honda Jazz offenbar zu spät gesehen. Der Fußgänger wurde über die Motorhaube in die Windschutzscheibe geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in die Medizinische Hochschule Hannover gebracht.

Während der Unfallaufnahme blieb die Hannoversche Straße zwischen Bonhoefferstraße und Sandrehre für etwa eine Stunde gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Hannoversche Straße wurde für die Unfallaufnahme im Bereich des Rathauses (rechts) gesperrt. Quelle: Thomas Tschörner

Von Thomas Tschörner