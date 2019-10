Seelze

Zu einer Verkehrsunfallflucht ist es in der Nacht von Freitag auf Sonnabend gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde zwischen 20.30 Uhr und 9 Uhr in der Langen Straße in Höhe der Hausnummer 13 ein am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellter Mercedes durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Schaden im Bereich der linken Tür liegt bei ungefähr 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeikommissariat Seelze nimmt Zeugenhinweise unter Telefon (05137) 8270 entgegen.

Von Heike Baake