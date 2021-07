Lohnde

Vermutlich beim Vorbeifahren hat ein Autofahrer zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 10.30 Uhr, an der Werftstraße in Lohnde einen schwarzen VW Golf Plus beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, wird der Schaden am linken Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs auf etwa 500 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Ermittler hoffen auf Zeugen und nehmen unter Telefon (05137) 8270 Hinweise entgegen.

Von Thomas Tschörner