Seelze

Zu einem Fahrzeugbrand im Heckbereich an der Hannoverschen Straße ist am Donnerstag gegen 11.45 Uhr die Ortsfeuerwehr Seelze alarmiert worden. Wie sich herausstellte, war der Heckscheibenwischermotor eines VW Golfs das Problem. „Der Fahrer hatte Gestank im Auto wahrgenommen und entdeckt, dass es aus der Heckklappe qualmte“, berichtet Seelzes Feuerwehrsprecher Norbert Bittner. Der Fahrer wendete und wollte nach Hause zurückfahren, hielt aber schließlich in Höhe der Hausnummer 53 an und verständigte die Feuerwehr. Die ehrenamtlichen Helfer bauten die Verkleidung der Heckklappe ab und klemmten das Stromkabel zum Scheibenwischermotor ab. Insgesamt war die Feuerwehr mit 13 Leuten und drei Fahrzeugen im Einsatz.

Sitzabstände sind größer

Dass jetzt mehr Fahrzeuge im Einsatz seien, liege an der Corona-Pandemie, sagte Bittner. Sicherheitshalber seien die Sitzabstände vergrößert worden. Würde im Hilfeleistungslöschfahrzeug normalerweise eine Gruppe mit neun Feuerwehrleuten sitzen, so sei es nun eine Staffel mit sechs Leuten. „Wir haben auch keine Schutzaustattung auf dem Fahrzeug“, sagte Bittner. Im Zweifelsfall müssten sich die Feuerwehrleute von Rettungswagen aushelfen lassen. Wegen der Pandemie sei auch der komplette normale Dienstbetrieb eingestellt worden. Es gebe keine Ausbildung mehr, und auch die Kinderfeuerwehr pausiere.

Von Thomas Tschörner