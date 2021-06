Seelze

Hitze ohne Wasser – das geht nicht. Wegen dringender Arbeiten an der Wasserleitung, die für die bevorstehende Erweiterung des Schulzentrums erledigt werden müssen, fällt der Unterricht im Schulzentrum Seelze am Montag, 21. Juni, aus. Die Stadt bittet deshalb alle Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern um Verständnis. Die Gebäude im Schulzentrum werden von der Bertolt-Brecht-Gesamtschule, der Humboldt-Realschule sowie der Geschwister-Scholl-Hauptschule und der Anne-Frank-Förderschule genutzt.

Hygieneregeln können nicht eingehalten werden

„Während der Arbeiten wird ganztägig im gesamten Schulzentrum kein Frischwasser zur Verfügung stehen“, sagt Claudia Kahlert, Leiterin der Abteilung Weiterführende Schulen der Stadt Seelze. Davon betroffen seien auch die Sanitäranlagen. Damit entfalle unter anderem die Möglichkeiten, die derzeit nötigen besonderen Hygieneregeln im laufenden Schulbetrieb konsequent einzuhalten. „Da uns die Gesundheit der Kinder und aller an der Schule tätigen Personen – gerade auch in dieser außergewöhnlichen Corona-Zeit – sehr wichtig ist, hat sich die Stadt Seelze in Rücksprache mit den Schulleitungen zu diesem Schritt entschlossen“, sagt Claudia Kahlert.

Sekretariat ist ebenfalls geschlossen

Die Stadt Seelze weist zudem darauf hin, dass das Schulsekretariat an diesem Tag ebenfalls geschlossen ist und die Geschwister-Scholl-Schule, die Humboldtschule, die Anne-Frank-Schule sowie die Bertolt-Brecht-Gesamtschule somit an diesem Tag telefonisch nicht erreichbar seien.

Von Thomas Tschörner