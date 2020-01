Seelze

Ein technischer Defekt hat nach den bisherigen Erkenntnissen den Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Ulmenstraße verursacht, teilt die Polizei mit. Am frühen Sonntag war es gegen 2.50 Uhr zu dem Feuer gekommen. Die einzige Bewohnerin, eine 66-jährige Frau, wurde durch einen Rauchmelder geweckt, bemerkte das Feuer im Wohnzimmer und alarmierte sofort die Rettungskräfte. Die Feuerwehr konnte die Frau aus der Wohnung retten, die bei dem Brand eine Rauchgasvergiftung und Verbrennungen erlitt. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte das Feuer, bei dem nach Einschätzung der Polizei ein Schaden von rund 20.000 Euro entstand. Am Montag untersuchten Brandermittler die Wohnung, um die Ursache des Feuers festzustellen. Die Spezialisten gehen derzeit von einem technischen Defekt an der Elektroinstallation als Brandursache aus.

Von Thomas Tschörner