Lohnde

Drei Hobbygärtner haben sich bereits bei ihr angemeldet, aber es sollen noch mehr werden. Ute Butzek plant für das kommende Jahr eine Pflanzenbörse, die auf dem Gelände der Pfadfinder angeboten werden soll. Der Termin ist für Sonnabend, 7. Mai, festgelegt. Nun hofft Butzek darauf, dass viele Gartenbesitzer bei den anstehenden Herbstarbeiten die eine oder andere Pflanze entdecken, mit der sie an der Börse teilnehmen könnten.

„Im Herbst müssen beispielsweise die Knollen der Dahlien aus der Erde und die vermehren sich über den Sommer“, erklärt Butzek. Wer also zu viele der Knollen besitzt, könne sich dadurch schon zu einer Teilnahme an der Pflanzenbörse inspiriert fühlen. Die Organisatorin setzt aber auch die Hoffnung auf Stauden oder Tomatenpflanzen. Schön wäre es auch, so sagt sie, wenn Gartendekorationen mit dabei wären. Ob nun gebraucht oder neu, selbst hergestellt oder gekauft, das sei dabei nicht ausschlaggebend.

Anmeldung bis Ende Dezember möglich

Die Pfadfinder werden sich an der Pflanzenbörse mit einer Kaffeestube beteiligen und zum leiblichen Wohl der Aussteller und der Besucher beitragen. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Tisch sechs Euro. Der Erlös fließt in die Kasse der Pfadfinder, deren Engagement Butzek durch ihre Enkelsöhne Vincent und Elias kennengelernt hat.

Wer Interesse hat und im nächsten Jahr an der Pflanzenbörse teilnehmen möchte, kann sich bis Ende Dezember unter Telefon (05137) 6104 oder unter (01577) 7331900 bei ihr anmelden.

