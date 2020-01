Letter

Die Volkshochschule Calenberger Land richtet in Letter eine Bildungswoche zum Thema Glück und Gesundheit aus. Das Seminar ist als Bildungsurlaub anerkannt. Es dauert vom 24. bis 28. Februar.

Gesundheit und Glück – hängen sie zusammen? Dann müssten ja gesunde Menschen glücklicher sein oder glückliche Menschen gesünder? Das ist eine der Fragen, denen sich Teilnehmer der Bildungsurlaubswoche widmen werden. Das Seminar will in Theorie und Praxis versuchen, bestimmte Zusammenhänge bewusst zu machen und die eigene Handlungskompetenz zu erweitern. Teilnehmer werden in Einzel- und Gruppenarbeiten sowie durch Vorträge neue Erfahrungen machen und Erprobtes im eigenen Leben als Haltung zu kultivieren. Am Ende der Woche steht ein individueller Trainingsplan.

Die VHS-Bildungswoche zum Thema Glück und Gesundheit kostet 144 Euro

Der Anerkennungsbescheid für diese Bildungsurlaubswoche liegt der VHS vor. Veranstaltungsort ist die VHS-Geschäftsstelle in Letter, Lange-Feld-Straße 12, 30926 Seelze. Das Seminar dauert von Montag bis Freitag, 24. bis 28. Februar, jeweils von 9 bis 16.30 Uhr, am Freitag von 9 bis 14.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 144 Euro. Die Kursnummer lautet 201-94251L. Anmeldungen sind ab sofort möglich unter Telefon (0511) 26043664 sowie per E-Mail an seelze@vhs-cl.de.

Von Markus Holz