Alltägliches mal aus einer ungewohnten Perspektive ablichten und Gewohntes neu entdecken: Diese Aufgabe lösen die Teilnehmer des VHS-Fototreffs mit Bravour, wie ihre aktuelle Ausstellung in den Räumen der letterschen VHS-Geschäftsstelle beweist. Bei der Eröffnung am Mittwoch staunten die Vernissage-Gäste über beachtliche Ergebnisse, die dem Motto folgen: „Motive in und um Hannover mit anderen Augen sehen“.

„Kreative Fotografie“, nennt sich der Kurs von Anne Marquard, in dem die Fotografien besprochen und ausgewählt wurden. Zahlreiche Motive sind „alte“ Bekannte, wie sich beim zweiten Hinsehen herausstellt. Ob Hannovers Altes und Neues Rathaus in einer Doppelbelichtung zusammen finden, ob Stefan Oberhause sein Zoom bei der Ablichtung des Anzeiger-Hochhauses in den Aufnahmeprozess integriert oder ob Dörte Labudda zwei Skulpturen von Hermann Scheuernstuhl durch die Wahl der Perspektive scheinbar zu einem bildhauerischen Motiv verschmelzen lässt – die Ausstellung bietet Fotointeressierten viele Anregungen.

Weiterer Fototreff geplant

Kursleiterin Anne Marquard hatte außerdem gute Neuigkeiten.Weil die Warteliste interessierter Hobbyfotografen beachtlich ist, wird sie ab dem nächstem Semester einen weiteren VHS Fototreff anbieten. Die Fotoausstellung „Neue Perspektiven“ mit den Arbeiten der VHS-Fototreff-Teilnehmer ist montags, dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 15 Uhr zu sehen. Mittwochs ist von 15 bis 18 Uhr geöffnet, freitags von 9 bis 12 Uhr.

Von Patricia Chadde