Letter

Es war eine aufregende Stunde für die 13 Kursteilnehmerinnen: Sie haben ihre Abschlussprüfung zur pädagogischen Mitarbeiterin bei der Volkshochschule ( VHS) Calenberger Land in Letter abgelegt. Zuvor absolvierten sie 125 Unterrichtsstunden, eine vertiefende Selbstlernphase von 40 Unterrichtseinheiten und eine Grundschulhospitation im Umfang von 20 Stunden.

Kurs erfährt durch Corona wechselnde Bedingungen

Im Februar 2020 war der Kurs in Wennigsen gestartet. Doch schon ab März mussten sich die Teilnehmerinnen immer wieder den wechselnden Hygieneverordnungen des Landes Niedersachsen anpassen. So folgte nach dem Start als Präsenzunterricht als Folge des Shutdowns die Umstellung auf Onlineunterricht. „Wir haben Dank der VHS-Cloud ein Instrument, um Inhalte online zu vermitteln und weiterführende Materialien zur Verfügung stellen zu können“, sagt Nadja Heinrichs. Sie ist stellvertretende Verbandsgeschäftsführerin der VHS Calenberger Land. Ab dem 18. Mai waren Zusammenkünfte dann wieder möglich. Aufgrund der räumlichen Situation bot sich die VHS-Geschäftsstelle in Letter als geeignet großer Lernort an. Dort wurde auch das abschließende Kolloquium absolviert. Die Prüferinnen Hannelore Werner und Vera Kirchhoff-Bödecker teilten die Teilnehmerinnen in zwei Gruppen, um auch während der Prüfung ausreichenden Infektionsschutz gewährleisten zu können.

Frauen beweisen Durchhaltevermögen

Die unerwarteten Herausforderungen im Laufe ihres fünfmonatigen Kurses nahmen die angehenden pädagogischen Mitarbeiterinnen in Grundschulen erfolgreich an. Zwölf erhielten zum Abschluss Zertifikate, einmal gab es eine Teilnahmebescheinigung. Neben organisatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen lernten die Frauen auch Unterricht ergänzende Angebote kennen, trainierten Kommunikation, Gesprächsführung, Methodik, Didaktik und Pädagogik. Wahrscheinlich können sie die Wirkung neuer Vermittlungsmethoden, die sie während ihres Kurse selbst erlebten, den Corona gebeutelten Grundschülern besonders gut nachfühlen. Nach den Sommerferien können sie mit ihrer beruflichen Qualifikation arbeiten. „Lehrgangsteilnehmer werden in der Regel beim Land Niedersachsen fest angestellt und arbeiten zwischen drei und 30 Stunden pro Woche“, sagt Heinrichs. Aufgrund der Ganztagsöffnung ist der Bedarf für pädagogische Mitarbeiter an Grundschulen hoch. „Die erforderlichen Betreuungsstunden können nicht durch Lehrer oder Sozialarbeiter gedeckt werden“, so Heinrichs.

Nächster Lehrgang startet im Oktober

Wer sich ebenfalls für die Qualifizierung durch dieses VHS-Concept-Angebot interessiert, das seit 2008 angeboten wird, kann sich zum nächsten Lehrgang anmelden. Er soll am Mittwoch, 28. Oktober, starten und in der VHS-Geschäftsstelle Letter, Lange-Feld-Straße 12, laufen. 22 Termine konzipierte Werner, die mit ihrem Team mittwochs von 17 bis 21 Uhr sowie an festgelegten Sonnabenden von 9.30 bis 16.30 Uhr unterrichtet. Die Gebühr beträgt 595 Euro. Weitere Informationen beantwortet Nadja Heinrichs, die unter der E-Mail heinrichs@vhs-cl.de sowie unter Telefon (05105) 521631 zu erreichen ist.

Von Patricia Chadde