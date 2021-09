Seelze

Eineinhalb Jahre Kurzarbeit, bedingt durch die Corona-Pandemie, liegen hinter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Volkshochschule (VHS) Calenberger Land. Zwei Semester-Programme sind unter den Einschränkungen abgearbeitet worden. „Wir sind gut durch die Krisenzeit gekommen, aber um den Preis des Schrumpfens“, sagt VHS-Verbandsgeschäftsführer Kersten Prasuhn.

2020 hat es weniger Kurse gegeben

Die VHS Calenberger Land, zu der neben Seelze auch Barsinghausen, Ronnenberg, Wennigsen, Gehrden und Springe gehören, hat im vergangenen Jahr insgesamt 887 Kurse geben können. Im Jahr 2019 waren es noch 1206 gewesen. „Wir haben also rund ein Drittel weniger Kurse durchgeführt“, sagt Prasuhn. Vergleichsweise glimpflich ist dabei die Obentrautstadt weggekommen, in der es im Jahr 2o2o noch 156 Kurse gegeben hatte (2019: 206), womit das Angebot coronabedingt um etwa ein Viertel reduziert werden musste.

Dozenten halten Einrichtung die Treue

Auf Seite der Dozenten habe die Einrichtung einige Verluste in Kauf nehmen müssen, sagt Prasuhn. Zwar hätte das Gros der Kursleiter der VHS die Treue gehalten und sei nicht in andere Jobs abgewandert. Es sei aber kaum möglich gewesen, neue Dozenten anzuwerben. „Es gab im vergangenen Jahr vereinzelte Anfragen und Initiativbewerbungen, aber wir konnten keine verlässlichen Zusagen machen“, bedauert Prasuhn.

Ernst Behmann, Leiter der VHS-Geschäftsstelle Letter, freut sich über die ersten Anmeldungen. Quelle: Thomas Tschörner (Archiv)

Schon mehr als 220 neue Anmeldungen

Für Seelze hat die VHS für das zweite Halbjahr, das am 13. September offiziell beginnt, 133 Kurse und Seminare im Programm. „Die ersten Teilnehmer sind auch schon bei uns gewesen und froh, dass es wieder los geht“, sagt Ernst Behmann, Leiter der VHS-Geschäftsstelle in Letter. Derzeit gebe es bereits mehr als 220 Anmeldungen für das zweite Halbjahr 2021. Das Interesse sei vorhanden, die Nachfrage ebenfalls.

Behmann hat aber auch eine spürbare Unsicherheit beobachtet. Zudem werde die VHS nicht zu den Bedingungen wie vor der Corona-Zeit starten können. Abstands- und Hygieneregeln müssten weiter beachtet werden.

VHS verhandelt über neuen Raum

Neu ist ein Angebot in der chinesischen Gesundheitsübung Qigong, die ab dem 14. September zum Kennenlernen in Letter angeboten wird. Zu den Neuheiten gehören auch mehrere Kurse für einen gesunden Rücken, die im Veranstaltungszentrum Alter Krug angeboten werden. „Ansonsten laufen Vorgespräche für einen neuen Raum in Letter“, sagt Behmann. Details könnten noch nicht genannt werden, es ginge aber um einen Bewegungsraum.

Verbandsgeschäftsführer Prasuhn betont, dass die Bildungseinrichtung auch maßgeschneiderte Angebote machen könne. So gebe es in Zusammenarbeit mit der Stadt Seelze einen Kurs zum Thema Alltagsrassismus. Und in Barsinghausen werde ein EDV-Angebot für Vereine auf die Beine gestellt.

Klassischer Unterricht ist das Ziel

Der Verbandsgeschäftsführer berichtet, dass die VHS während der Pandemie ihre technische Ausstattung deutlich verbessert habe. Digitale Angebote hätten auch gut funktioniert, sie seien aber kein vollwertiger Ersatz. „Das Herz der Volkshochschule sind die Teilnehmer, die in die Räume gehen – mit ihren Yoga-Matten und Schreibheften.“ Er sei froh, dass sich viele Leute an die VHS erinnern, unterstreicht Behmann. „Ansonsten bleiben wir hoffentlich negativ und denken positiv.“

Von Thomas Tschörner