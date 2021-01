Seelze

Die Volkshochschule ( VHS) Calenberger Land hat ihr Programm für das erste Halbjahr vorgelegt. Für den Bereich der Geschäftsstelle Seelze sind rund 100 Kurse und Seminare geplant. Dies sei etwa das Niveau der Vorjahre, sagte Geschäftsstellenleiter Ernst Behmann. „Wir hoffen, dass das Semester am 15. Februar startet“, sagt Verbandsgeschäftsführer Kersten Prasuhn. Denn derzeit ist noch unklar, wann der Corona-Lockdown endet. Allerdings habe die VHS bereits Erfahrungen mit den Einschränkungen, weil es immerhin schon das zweite Semester unter Corona-Bedingungen sei.

VHS will volles Programm ermöglichen

Die VHS sei entschlossen, wenn irgend möglich, ein Vollprogramm zu bieten, sagte Prasuhn. Trotz der Pandemie wolle die Bildungseinrichtung weiterhin ihr breit gefächertes Angebot aufrechterhalten. „Das ist letztlich auch ein Stück Normalität für die Menschen, das wir möglich machen.“ Für die Obentrautstadt seien normale, regelmäßige Kurse geplant, sagte Behmann. Allerdings seien die Teilnehmerzahlen coronabedingt angepasst. „Die Belegung der Kurse ist nicht mehr in dem Umfang wie gewohnt möglich, besonders bei Gymnastik und Yoga müssen wir mit erheblichen Einschränkungen leben.“ Dagegen seien Sprachkurse noch einigermaßen gut zu organisieren.

Staffelgebühren wegen niedrigerer Teilnehmerzahlen

Die Volkshochschule habe aber ihre Gebühren anpassen müssen, sagte Behmann. So seien nun Staffelgebühren ausgewiesen worden: Für Kurse mit drei bis vier Teilnehmern würden andere Gebühren erhoben als für Angebote mit fünf bis sechs Teilnehmern. Wie viele Teilnehmer möglich seien, hänge letztlich von den zur Verfügung stehenden Räumen ab. Behmann betont, dass die Staffelpreise nur für einen Teil der Angebote gelten würden. Die wegen der Corona-Pandemie verringerten Teilnehmerzahlen verhinderten, dass die VHS kostendeckend arbeiten oder gar Gewinne erwirtschaften könne, ergänzte Prasuhn.

Teilnehmer profitieren von kleineren Kursen

Die kleineren Kurse rechtfertigten auf jeden Fall die gestaffelten Gebührensätze, sagt die stellvertretende Verbandsgeschäftsführerin Nadja Heinrichs. „Bei nur vier Teilnehmern gibt es zudem einen deutlich höheren Lernerfolg.“ Dies sei vielen Teilnehmern auch bewusst, die deshalb bereit seien, mehr für den Unterricht zu zahlen.

Räume sind ein Problem

Bei allen Planungen sei die VHS aber auf Vorgaben von anderen abhängig, erläutert Behmann. Dies gelte vor allem für sonst genutzte Räume. So seien beispielsweise Kurse in der Lebenshilfe Seelze vakant, weil die Einrichtung geschlossen sei. Gut laufen würden dagegen die Angebote in der Geschäftsstelle an der Lange-Feld-Straße 12 in Letter, berichtet Behmann von den Erfahrungen des vergangenen Semesters.

Aktuell gibt es nur Onlinekurse und Prüfungen

Prasuhn räumt ein, dass das Programm unter Vorbehalt stünde. Es könne bei einer Planung für ein halbes Jahr im Voraus nicht gesagt werden, wie sich die Situation entwickeln werde. Es sei deshalb möglich, dass einzelne Kurse verschoben werden oder ganz ausfallen. „Im Moment gibt es nur Onlinekurse und Prüfungen“, unterstreicht Heinrichs. Das Gros der Teilnehmer sei dankbar, dass es überhaupt VHS-Termine gebe. Im März starte ein neuer Onlinelehrgang für pädagogische Mitarbeiter an Grundschulen. Daten seien in der VHS-Cloud abgelegt, es gebe aber auch Videokonferenzen. Heinrichs hofft, dass der für den 10. März angesetzte Prüfungstermin des Vorgängerkurses gehalten werden kann. Eine neue Idee seien Kurse mit „Fensterplätzen“. Diese seien eigentlich auf die Anwesenheit der Teilnehmer ausgelegt. Wer aber aus beruflichen Gründen verhindert oder als Senior ungern das Haus verlasse, könne sich online zuschalten.

Von Thomas Tschörner