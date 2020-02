Dedensen

Eine Frau steht nun an der Spitze der SPD-Abteilung Dedensen. Die 30-jährige Vanessa Rings, die Anfang vergangenen Jahres in die SPD eintrat, wurde bei der Jahresversammlung zur Nachfolgerin von Frank Chmielewski bestimmt. Ganz neu in der Partei sei sie damit aber nicht, sagte Rings. In Düsseldorf sei sie bereits von 2007 bis 2015 in der SPD gewesen. Aus beruflichen Gründen – Rings arbeitet bei der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie – sei sie nach Dedensen gekommen. Und prompt sei sie gefragt worden, ob sie nicht den Vorsitz übernehmen wolle, sagt die 30-Jährige.

Bürger sollen mehr einbezogen werden

„Ich wünsche mir, dass die Abteilung so aktiv bleibt“, sagt die neue Vorsitzende. Ihr Ziel sei, weitere Angehörige der rund 30 Mitglieder starken Abteilung in die Arbeit zu integrieren. Außerdem sollten die Bürger mehr einbezogen werden. Wichtige Themen seien neben dem Erhalt der Grundschule in Dedensen auch die geplante, am Ort vorbeiführende Bahntrasse. Zudem sei der Fahrplan für den Busverkehr eingedampft worden. „Das müssen wir wieder ändern, wenn es irgendwie geht.“

Ein weiteres Ziel sei die Ansiedlung von kleinen Betrieben und Geschäften. Rings verweist auf den Bau neuer Wohnungen im Ort. Dabei könnten auch Möglichkeiten für neue Geschäftsräume geschaffen werden. Diese Idee müsse aber noch mit Leben gefüllt werden.

Chmielewski zieht positive Bilanz

Chmielewski hatte sich nicht erneut zur Wahl gestellt. „Ich ziehe nach Letter“, sagte er. Bereits in den vergangenen Jahren habe er in Gümmer gewohnt – und lange geglaubt, wieder nach Dedensen ziehen zu können. Doch nun habe er in Letter eine geeignetere Immobilie gefunden. Für die SPD Dedensen findet Chmielewski nur lobende Worte. „Das ist eine tolle Abteilung, der Vorstand arbeitet gut zusammen.“ Dedensens Sozialdemokraten seien eine sehr aktive Truppe. „Das hat viel Spaß gemacht.“

Ingrid Delgehausen wird geehrt

Bei der Versammlung wurde Thorsten Massinger in seinem Amt als stellvertretender Vorsitzender bestätigt. Beisitzer ist Eckhard Peltz, Schriftführerin Marion Petruschkat. Als Revisoren habe die SPD Helga Behne und Frank Paulmann gewinnen können, berichtet Massinger. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurde Ingrid Delgehausen geehrt.

Die Sozialdemokraten diskutierten über aktuelle Themen im Ort sowie der Stadt Seelze. Darunter waren der mögliche Ausbau der Bahntrasse sowie die Zukunft der Grundschule Dedensen. Die Stadt plant eine neue West-Grundschule für die Stadtteile Dedensen, Gümmer und Lohnde. Dafür kommen mehrere Standorte infrage, Details stehen noch nicht fest. Als Gast berichtete die SPD-Landtagsabgeordnete Claudia Schüßler über Themen der Landespolitik wie geplante Verbesserungen im Bildungsbereich, eine Landarztquote und die Förderung des Landes für die Entwicklung von mittelgroßen Städten wie unter anderem Seelze.

Von Thomas Tschörner