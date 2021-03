Velber

Ein geplantes Baugebiet am südlichen Ortsrand von Velber sorgt bei Anwohnern für Unmut. Sie haben eine Interessengemeinschaft (IG) gegründet und lehnen den Bau von zehn bis zwölf Häusern ab – weil sie Nachteile für die Landschaft und die vorhandene Bebauung befürchten. Ortsbürgermeister Erhard Klein wiederum hält die Kritiker für schlecht informiert: Es handele sich um eine räumlich begrenzte Bebauung, zudem werde der weiter südlich angrenzende Bereich aufgewertet und zum Landschaftsschutzgebiet erklärt.

Baugebiet umfasst etwa einen Hektar

Gebaut werden soll auf einer derzeit noch als Acker genutzten Fläche südlich der Heinrich-Beensen-Straße, die am westlichen Rand von einem Weg begrenzt wird, der die Straße Am Wehrgraben verlängert. Im Osten liegt der A-Platz des SV Velber. Auf dem rund einen Hektar großen Gelände will ein Investor Ein- und Zweifamilienhäuser mit insgesamt zehn bis 15 Wohneinheiten realisieren.

Anwohner zeigen sich überrascht

Die Anlieger, die das Bauvorhaben verhindern wollen, haben die Internetseite schönesvelber.de eingerichtet und sammeln dort mit einer Online-Petition Unterschriften gegen das Projekt. „Die Velberaner sind sehr überrascht von der Idee, dort zu bauen“, sagt Gesa Eickhoff von der IG. Der südliche Ortsrand sei die Visitenkarte von Velber und werde von vielen Erholungssuchenden genutzt. Es wäre schade, wenn dieser an das Landschaftsschutzgebiet angrenzende Bereich beeinträchtigt würde. Die Anwohner wollen jetzt mit Flyern für ihr Anliegen werben.

Kritiker vermissen Beteiligung

Erschrocken sei sie darüber, dass es bereits eine Vorlage für die politischen Gremien der Stadt Seelze gibt, sagt Eickhoff: „Wir wollen beteiligt werden.“ Denn das ganze Dorf werde durch den Baustellenverkehr betroffen sein. Es gebe kein Konzept für Velber, rügt Katharina Probst von der IG. Und es gebe keine Idee, wie sich der Ort in den nächsten 20 Jahren entwickeln solle. Alle hätten damit gerechnet, dass im Norden weiter gebaut werde – im Anschluss an das Neubaugebiet an der Hasselfeldstraße. Vor allem für die Anwohner der Heinrich-Beensen-Straße verschlechtere sich die Wohnsituation, wenn jetzt im Süden gebaut werden soll. „Viele sind hierher gezogen wegen der Lage, wir hatten hier eine kleine Nische“, sagt Probst.

Ortsbürgermeister will mehr Landschaftsschutz

Velbers Ortsbürgermeister Klein bremst die Kritiker. „Die Leute lesen nicht die Vorlage“, meint er. Denn nach derzeitigem Planungsrecht sei im Süden Velbers baulich noch vieles möglich – und dem werde nun ein Riegel vorgeschoben. Zwar werde der Acker bebaut, als letztes kleines Baugebiet am südlichen Ortsrand könnten dort noch zehn bis zwölf Baugrundstücke entstehen. Die viel größere Fläche südlich der geplanten Baugrundstücke werde aber in das Landschaftsschutzgebiet LSG-H 24 aufgenommen. „Wir werden festlegen, dass im Süden Velbers dann nichts mehr gebaut wird“, verspricht Klein.

Präsentation ist geplant

Der Oberbürgermeister äußert dennoch Verständnis dafür, dass die direkten Anwohner der Heinrich-Beensen-Straße nicht begeistert sind. Ihr Blick in die Landschaft werde reduziert werde, gibt er zu. Dies sei bei einer Dorfentwicklung aber immer der Fall. Verärgert ist Klein aber darüber, dass die Kritiker nicht das Gespräch mit dem Ortsrat gesucht hätten. „Die Initiatoren haben nie mit mir gesprochen.“ Zumindest hätten sie dann in Erfahrung bringen können, dass demnächst noch eine Präsentation des Bauvorhabens geplant sei. „Als Ortsbürgermeister lege ich großen Wert darauf, dass die Landschaft erhalten und geschützt wird, befürworte aber das kleine Baugebiet im Süden“, betont Klein.

Von Thomas Tschörner