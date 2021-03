Seelze

Eine Zeugin berichtete am Sonntag gegen 13.20 Uhr der Polizei, dass sich Personen unberechtigt Zutritt zur Friedhofskapelle am Steinkamp in Velber verschafft hätten. Wie eine Sprecher des Kommissariats Seelze mitteilte, trafen die Beamten in dem Gebäude vier Jugendliche im Alter von 15 bis 19 Jahren an, die zusammen einen Joint rauchten. Die Polizisten leiteten Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und unerlaubtem Drogenbesitz ein. Außerdem wurden gegen alle vier Jugendlichen Bußgeldverfahren wegen des Verstoßes gegen die Corona-Regeln eingeleitet.

Vier Personen aus vier verschiedenen Haushalten im Auto

Bereits am Sonnabend hatte eine Streife gegen 19.50 Uhr ein Auto an der Gerhart-Hauptmann-Straße in Letter kontrolliert, in dem vier Personen im Alter von 26, 30, 43 und 47 Jahren aus unterschiedlichen Haushalten saßen. Sie müssen ebenfalls mit einem Bußgeld wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung Niedersachsens rechnen. Außerdem fanden die Polizisten circa zehn Gramm Marihuana in dem Fahrzeug und leiteten deswegen ein Strafverfahren ein. Wie der Sprecher weiter mitteilte, stellte die Polizei Seelze am Wochenende insgesamt 19 weitere Verstöße gegen die Corona-Verordnung fest und leitete in allen Fällen Bußgeldverfahren ein.

Von Thomas Tschörner