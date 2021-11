Velber

Zehn Jahre sind genug: Die Amtszeit von Ortsbürgermeister Erhard Klein ist am 31. Oktober zu Ende gegangen. Nach zwei Wahlperioden verlässt der Sozialdemokrat die politische Bühne und überlässt das Amt nun seiner Nachfolgerin Michaela Dumke, die auch Parteigenossin ist.

Entscheidung stand fest

„Ich habe bereits zu Beginn der Wahlperiode gesagt, dass dies meine letzte ist“, sagt Klein. Politisch sei Velber gut aufgestellt, es seien genug junge Leute für einen Generationswechsel da. „Die nächste Generation hat übernommen, da kann ich mein Ziel verwirklichen und mich mit 73 Jahren in den Ruhestand verabschieden“, so Klein. Der ehemalige Ortsbürgermeister kandidierte bei der Kommunalwahl nicht mehr. So verabschiedet er sich nicht nur aus der Kommunalpolitik in seinem Heimatdorf Velber, sondern auch aus dem Stadtrat. „Durch Carsten Meinfeld ist Velber im Stadtrat gut vertreten“, sagt Klein. Die wichtigen Entscheidungen würden im Rat getroffen, daher sei ein Ratsmandat eben noch wichtiger als die Mitgliedschaft im Ortsrat.

Zeit für Hobbys und Reisen

Langeweile ist bei Erhard Klein aber auch ohne kommunalpolitisches Engagement nicht zu erwarten. „Wir spielen Bridge, und wir reisen gern“, erzählt der ehemalige Ortsbürgermeister. Außerdem sei er begeisterter Rennradfahrer und mit einem Radfreund auch gerne mal ein paar Tage lang unterwegs. „Zukünftig sollen meine Hobbys bei mir im Vordergrund stehen, zum Teil mit längerer Ortsabwesenheit verbunden, was ein Engagement allein zeitlich schon einschränkt“, sagt Klein – und schreibt das auch in seinem vier Seiten umfassenden Abschiedsbrief, den er an alle Velberaner Haushalte verteilt hat.

Wohnraum auch für kleine Geldbeutel

Zurückblickend auf seine Amtszeit hat es einige Veränderungen in Velber gegeben. Eine entscheidende davon sei das neu entstandene Baugebiet auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Bartling an der Hasselfeldstraße. „Sicher, die verdichtete Bebauung gefällt nicht allen, schafft aber nun mal benötigten Wohnraum. Und auch für diejenigen, die vielleicht nicht über so einen üppigen Geldbeutel verfügen“, sagt der 73-Jährige. Die Nachfrage nach Baugrund sei ungebrochen vorhanden, insbesondere nach Einfamilienhäusern. Diese Nachfrage sei nur durch zusätzliches Bauland zu befriedigen. Der Ortsrat habe sich während seiner Amtszeit insbesondere für die Förderung der Ansiedlung junger Familien eingesetzt.

Lob für Velbers Kulturszene

Erfreut blickt Klein auch auf die Kulturszene in Seelzes südöstlichsten Stadtteil. Der Erwerb des ehemaligen Feuerwehrhauses und dessen Umwandlung in den Kul-Turm als Kultur- und Veranstaltungszentrum durch den Verein „Förderkreis Schöneres Velber“ sei ein wichtiger und richtiger Schritt gewesen. Auch die alle zwei Jahre stattfindende Sinnessause sei ein attraktives Angebot in Velber. Großen Dank spricht Klein vor allem allen Verantwortlichen und Mitwirkenden für ihre geleisteten Aktivitäten für die Bürger aus.

Seit 1987 ist der gebürtige Braunschweiger Erhard Klein in Velber zu Hause. Als Polizeidirektor und später als Leitender Polizeidirektor im niedersächsischen Innenministerium war er während seines Berufslebens dort zuständig für den Bereich Verkehrsmanagement. Wenngleich sein Beruf ihn auch quer um den Erdball hat fliegen lassen, blieb die Familie vor Umzügen verschont.

