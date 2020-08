Velber

Das ließ sich der Musikzug der freiwilligen Feuerwehr nicht nehmen: Die Musiker überbrachten Siegrid (83) und Friedrich Burchard (85) zum Ehrentag ihrer diamantenen Hochzeit ein Ständchen. Seit 60 Jahren sind die beiden verheiratet und blicken auf ein interessantes und ereignisreiches Leben zurück. Ihren besonderen Hochzeitstag feierten sie aufgrund der Corona-Pandemie im kleinen Kreis bei einem Umtrunk und Fingerfood.

Sohn Hans-Christian (53) bereitete ebenfalls eine große Überraschung und stellte ein geschmücktes Herz im Garten der Eltern auf. „Das hat Tradition bei uns in der Familie und wurde schon bei zahlreichen Jubiläen mit unterschiedlichen Dekorationen eingesetzt“, erzählt er. Erstmalig habe es allerdings das Einarbeiten einer Lichterkette gegeben.

Zur Galerie Das Ehepaar Burchard aus Seelze-Velber erinnert sich gern an seine Hochzeit, auch noch nach 60 Jahren. Hinter beiden liegt ein bewegtes und ereignisreiches Eheleben. Viele Hobbys und Ehrenämter begleiteten das Paar.

Gäste reisten mit Bus an

Kennengelernt haben sich die Burchards bei der evangelischen Jugend im hannoverschen Stadtteil Limmer im Jahr 1950. „Vorher hatte ich sie noch nie gesehen und fand, dass sie toll aussah“, erinnert sich der Rentner. Der erste vorsichtige Blickkontakt entwickelte sich während der wöchentlichen Treffen in der Kirchengemeinde bis hin zur Verlobung, die neun Jahre später bekannt gegeben wurde.

Ein Jahr danach gab sich das junge Paar das Jawort. Am Tag der standesamtlichen Trauung wurde der Polterabend im großen Rahmen gefeiert. Burchhards Conti-Kollegen reisten in einem 50-Personen-Bus nach Velber, und das halbe Dorf kam zum Feiern in das Elternhaus der Braut. „Die Gäste waren im ganzen Haus verteilt bis zur Bar im Keller“, erzählt Siegrid Burchard. Und wie es sich für einen ordentlichen Polterabend damals gehörte, sorgten die ankommenden Gäste im Außenbereich erst einmal für reichlich Scherben. Da hatte das Paar am nächsten Tag vor der kirchlichen Trauung in Limmer noch allerhand zu tun.

Freunde von Hannover 96 kamen zum Helfen

Das kulinarische Gericht zur Trauung bereitete eine Köchin in zweitägiger Arbeit vor. Sie zauberte Zungenragout zur Vorspeise, einen leckeren Braten mit Beilagen und und Welfenspeise zum Dessert. An Hilfe und Unterstützung fehlte es dem Paar nicht, denn auch aus dem Fußballverein Hannover 96 kamen Bekannte zur Unterstützung „Mein Mann war dort förderndes Mitglied, und wir hatten viele Kontakte“, erzählt Burchard aus der Erinnerung. Aber auch an die tatkräftige Hilfe ihrer Mutter denkt sie noch heute gern zurück.

Ein Rezept für eine lange Ehe gebe es nicht, sagt der Ehemann. Allerdings seien seiner Ansicht nach einige Dinge besonders wichtig. Dazu gehöre die Glaubwürdigkeit, das Einhalten des Versprechens zusammenzubleiben, ein gutes Zusammenleben und das Finden eines gemeinsamen Konsenses bei unterschiedlichen Auffassungen.

Ihre gemeinsamen Hobbys haben die Eheleute viele Jahrzehnte lang begleitet. Dazu gehörten die Reisen nach Österreich zum Skifahren im Winter und zum Wandern im Sommer, gern auch in Begleitung der Enkelkinder Tim (26) und Max (20). 1966 gründeten die Burchards den Kegelclub Kreuz und Quer und tanzten sich im Laufe ihres Lebens bis zur Auszeichnung Stargold.

Trotz ihrer vielseitigen Hobbys fanden sie auch noch Zeit für ehrenamtliches Engagement. Während ihr Ehemann bei der Feuerwehr und im Kapellenvorstand aktiv war, engagierte Siegrid Burchard sich beim Deutschen Roten Kreuz und gründete außerdem eine Seniorentanzgruppe. Inzwischen ist es bei dem Ehepaar allerdings ein klein wenig ruhiger geworden. Aber so sagen sie, die Familie stehe nach wie vor noch immer im Mittelpunkt.

Von Heike Baake