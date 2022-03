Velber

Wenn Velbers im September gewählte Ortsbürgermeisterin Michaela Dumke (SPD) durch den Ort spaziert, dann gibt es kaum jemanden, der sie nicht erkennt und freundlich grüßt. Und umgekehrt verhält es sich genauso. Ein Wunder ist das nicht, ist die Sozialdemokratin doch dort aufgewachsen und in dritter Generation beheimatet. Schon ihr Urgroßvater hat das Bürgermeisteramt in Velber ausgeübt, nun tritt seine Urenkelin in seine Fußstapfen. Und das mit großem Engagement.

Mehr Mülleimer sollen aufgestellt werden

Als eine ihrer ersten Amtshandlungen ist die Nachfolgerin von Erhard Klein (SPD) der Interessengemeinschaft „Schönes Velber“ beigetreten. Begleitend zum Frühjahrsbeginn will sie sich gemeinsam mit dem Ortsrat und der Interessengemeinschaft um die Bänke rund um den Ort kümmern. In den Bereichen Velberholz und Lenther Allee – beliebten Spazierwegen – sollen alte Bänke demontiert und durch neue ersetzt werden. Zudem sollen sie mit Papierkörben ausgestattet werden.

Im Velberholz sollen Rastmöglichkeiten mit Mülleimern ausgestattet werden. Quelle: Sandra Remmer (Archiv)

Paten sollen Mülleimer leeren

Und auch innerhalb des Orts soll der Bestand an Mülleimern aufgestockt werden, auch um dem Problem durch herum liegendem Hundekot zu begegnen. Dumke schwebt vor, dass die Mülleimer von Velberanern entleert werden, die zuvor eine Patenschaft für den entsprechenden Mülleimer übernommen haben. Durch eine Müllsackbörse, bei der nicht benötigte Restmüllsäcke abgegeben werden, sollen die Müllbehälter bestückt werden. Der Pate müsse dann nur noch den Sack austauschen und am entsprechenden Tag zur Abholung an die Straße stellen.

Fahrbahnschwellen könnten Elterntaxis ausbremsen

Ein Problem, das sie angehen möchte, sind die sogenannten Elterntaxis, die Kinder über die Straßen Am Wehrgraben und Heinrich-Behnsen-Straße in die Kindertagesstätten bringen und sich dabei keineswegs immer an die gestatteten 30 Stundenkilometer hielten. „Fahrbahnschwellen an dieser Stelle wären ideal“, findet Dumke, befürchtet aber, dass es dann zu Schwierigkeiten bei Einsätzen der Ortsfeuerwehr kommen könnte, denn das sind genau die Straßen, die auch die Rettungsfahrzeuge bei einem Einsatz nutzen. Gespräche darüber sollen folgen.

Fahrbahnschwellen für Heinrich-Behnsen-Straße und Am Wehrgraben? Eltern, die ihre Kinder zur Kita in Velber bringen, sind dort bisweilen zu schnell unterwegs. Quelle: Frank Oheim (Symbolbild)

Mitsprache bei Gundlachs Neubaugebiet

Ein Auge hat die Ortsbürgermeisterin auch auf das Gelände des ehemaligen Friedrich Verlags an der Straße Im Brande, auf dem die Firma Gundlach 47 Wohneinheiten – bestehend aus Mehrfamilien- und Doppelhäusern – bauen will. „So etwas wie an der Hasselfeldstraße darf uns nicht noch einmal passieren“, sagt Dumke mit Blick auf das Neubaugebiet am Ortseingang von Velber. Die Art der Bebauung dort habe für viel Kritik und Unmut bei den Velberanern gesorgt.

„So etwas wie an der Hasselfeldstraße darf uns nicht noch einmal passieren“: Die Firma Gundlach möchte auf dem Gelände des Friedrich Verlags Mehrfamilien- und Doppelhäuser bauen. Quelle: Sandra Remmer (Archiv)

Als positiv empfindet sie, das Gundlach offen kommuniziert, wie die Planung aussieht und auf seiner Homepage auch eine Kommentarfunktion für die Velberaner eingerichtet hat. Wann genau dort der Spatenstich erfolgen soll, ist noch ungewiss, denn bislang gibt es nicht einmal eine Baugenehmigung für das Vorhaben. Dafür erforderlich ist zuerst eine Änderung des Bebauungsplans, da es sich an dieser Stelle um ein Mischgebiet handelt und der Anteil der Wohnbebauung bereits erschöpft ist.

Hoffnung auf neuen Gasthof

Velber fehle ein Gasthof, bedauert die Ortsbürgermeisterin. Seit fast zwei Jahren bietet der Landgasthof Velber nur noch Übernachtungsmöglichkeiten an, keine Gastronomie mehr. „Es gibt hier keinen richtigen Ort, an dem man als Dorfgemeinschaft zusammenkommen kann“, sagt Dumke. Vielleicht sind die durch das Neubaugebiet zu erwartenden neuen Einwohner ja ein Anreiz für einen Gastronom, sich anzusiedeln, hofft die Sozialdemokratin, die bereits 1990 im Alter von 20 Jahren in die SPD eingetreten ist.