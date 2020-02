Seelze

Eine ganz besondere Atmosphäre soll sich am Sonntag, 23. Februar, um 17 Uhr, in der katholischen Kirche Heilige Dreifaltigkeit, Südstraße 9, verbreiten. Der Förderverein Konzertorgel lädt zur Veranstaltung „ Karneval in Venedig“ ein. „Wir wollen den Besuchern einen echten italienischen Abend anbieten“, verspricht der Vorsitzende Christoph Slaby.

Stücke aus italienischen Opern

Sänger der Staatsoper Hannover werden Stücke aus der Welt der Oper, unter anderem von Verdi und Puccini, und italienische Lieder erklingen lassen. Begleitet werden sie von Slaby an der Orgel und dem Klavier. Die Moderation der Veranstaltung übernimmt Robert Leschik. Die Eintrittskarten, die an der Abendkasse sowie bei Petri & Waller, Hannoversche Straße, erhältlich sind, kosten 15 Euro. Die Organisatoren freuen sich über Besucher, die zum „ Karneval in Venedig“ mit einer Maske oder einem Karnevalskostüm erscheinen.

Von Heike Baake