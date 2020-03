Seelze

Schwarzer Mantel, weißes Gesicht – so sieht der Tod bei den Zeitreisenden rund um Seelzes Imagefigur Michael von Obentraut aus. Vera Guddat (55) hat vor drei Jahren diese Rolle übernommen. „Ich wurde von einer Freundin gefragt, ob ich Lust dazu hätte“, erinnert sich Guddat. Sie fühlte sich von der skurrilen, schauspielerischen Herausforderung sofort angesprochen und musste nicht lange überlegen.

Debüt als stille Rolle

Guddat, die eine Ausbildung im darstellenden Spiel abgeschlossen hat, leitete bereits mehrere Theatergruppen in Schulen. Dort machte sie auch persönliche Erfahrungen mit Auftritten vor Publikum. Aber auch bei Familienfeiern oder Aktionen ihres Sportvereins war sie stets aktiv. „Ich habe die Texte selbst geschrieben und mich bei den Vorführungen eingebracht“, erzählt sie.

Ihr Debüt bei den Zeitreisenden bescherte ihr anfangs nur eine stumme Rolle als Tod. Sie wandelte durch das Publikum und schaute sich einzelne Personen etwas intensiver an. „Danach habe ich mir überlegt, was ich mit der Rolle machen könnte“, erzählt Guddat. Mittlerweile zeigt sich der Tod dem Publikum gegenüber auch gesprächig.

Sense oder Axt auch im Einsatz

Während der Zeitreise im Bürgerpark begegnen die Zuschauer meist schon bei der ersten Station dem Tod. Guddat empfängt sie dann im schwarzen Mantel mit großer Kapuze und einem schwarz-weiß geschminkten Gesicht. „Ich habe eine Tafel mit einer Strichliste in der Hand“, sagt sie. Manchmal habe sie auch eine Axt oder Sense dabei. Das Schminken des Gesichtes sei je nach Wetter eine Herausforderung. Da die Theaterschminke in Verbindung mit Wasser aufgetragen wird, benötigt sie bei warmen Temperaturen im Sommer bis zu 30 Minuten zum Trocknen. Zum Kostüm gehören auch Schuhe, die Guddat ausschließlich nur zu dieser Rolle trägt. „In ihnen habe ich einen ganz anderen Gang, ich gleite oder schwebe damit“, beschreibt sie. Zieht Guddat ihr Kostüm an, dann geht es ihr wie allen anderen Teamkollegen auch, sie schlüpft körperlich und geistig in ihre schauspielerische Aufgabe.

Das Leben genießen

Ob bei den Zeitreisenden, beim Lichtermeer, bei Stadtführungen oder Auftritten in Hannover – der Tod zeigt keine Menschenscheu. „Ich gehe auf die Leute zu, und versuche positiv rüber zu kommen“, erklärt Guddat. Für manchen habe sie dann auch einen netten Spruch parat. Sie fordere die Menschen auch auf, das Leben zu genießen, schaue sich aber auch mal interessiert einen Raucher an. Dass viele Personen sich immer wieder gern mit dem Tod fotografieren lassen, freut Guddat. Auch Eltern mit Kindern würden oft Interesse zeigen. „Wenige weichen mir auch aus, viele lachen mich einfach freundlich an“, verrät die Laienschauspielerin. Auch Fragen nach der verbleibenden Lebensdauer seien keine Seltenheit.

Guddat hat zwischendurch auch mal eine Magd bei den Zeitreisenden gespielt, mag jedoch den Tod viel lieber. „Es ist einfach meine Rolle“, sagt sie überzeugt. Sehr wichtig sei für sie aber auch die Gruppe und die Treffen mit den anderen Laienschauspielern. Außerdem könne sie mit dem Hineinschlüpfen in das Kostüm und in die Rolle, jemand anders sein. „Wenn es persönliche Krisen gibt, dann ist man in diesem Moment eine andere Person, eine, die gerade diese Sorgen nicht hat“ erklärt Guddat. Auch in diesem Jahr wird sie im Sommer wieder ihren schwarzen Mantel anziehen und mit Verstärkung eines Auszubildenden die Zeitreise als Tod beleben.

Die Zeitreisenden – Wir blicken hinter die Kulissen Jährlich ziehen 30 Darsteller in bunten Kostümen durch den Bürgerpark, in diesem Jahr bereits zum elften Mal. An verschiedenen Stationen geben sie den Zuschauern einen Einblick in die Vergangenheit während des Dreißigjährigen Krieges. Schauspieler Rainer Künnecke verkörpert dabei Reitergeneral Michael von Obentraut, der fähige Männer sucht, um gegen Tilly in den Krieg zu ziehen. Ob Wahrsagerin, Bauernvolk, Magd oder Musiker, die Darsteller lassen gemeinsam alte Zeiten aufleben und bringen das Jahr 1625 nach Seelze. Obentraut ist seit 2008 die Imagefigur von Seelzes Stadtmarketing. Die Zeitreisenden sind als Obentraut-Gefolge auch bei Stadtempfängen und anderen Veranstaltungen gefragt. Wir stellen einige Darsteller mit ihren Rollen vor und blicken mit ihnen gemeinsam hinter die Kulissen. Die nächste Zeitreise wird am Freitag, 21. August, angeboten.

Lesen Sie auch:

Von Heike Baake