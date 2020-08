Seelze

Colin Alders (35) und Sabrina Roth (34) kämpfen mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie, denn seit Monaten brechen ihre Einnahmen weg. Als Full-Service-Dienstleister im Bereich der Licht-, Ton- und Medientechnik sind sie auf Aufträge aus den Bereichen der großen Veranstaltungen angewiesen.

Kabel und Technik warten in der Lagerhalle von LichtKlang auf ihren Einsatz. Quelle: Heike Baake

Anzeige

„Derzeit werden uns Steine in den Weg gelegt“, erzählt Roth, die gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner seit fast zehn Jahren die Firma LichtKlang führt. Das Unternehmen muss mit Umsatzeinbußen von 100 Prozent klar kommen. „Wir haben das, ohne Soforthilfe, nur mit Rücklagen geschafft“, sagt Roth. Noch sei die Überbrückungshilfe, die Ende des Monats endet, noch gar nicht bei ihnen angekommen. „Uns kann auch passieren, dass wir alles oder teilweise zurückzahlen müssen“, erklärt die Unternehmerin. Nicht alle anfallenden Kosten würden dabei überhaupt berücksichtigt, denn Jahresbeiträge, Lizenzgebühren, Mitgliedschaften und Tankkosten würden herausfallen.

Weitere HAZ+ Artikel

Auszubildender ohne Praxis

Roth bemängelt, dass für die Festlegung des Überbrückungsgeldes die monatlichen Fixkosten ausschlaggebend seien. „Der August ist bei uns aber traditionell schwach, da wir keine Messen haben“, erklärt sie. Große Sorge bereitet der Unternehmerin auch die Betreuung ihres Auszubildenden, der sich im dritten Ausbildungsjahr befindet. Ihm fehle es einfach an der Praxis, erklärt sie, denn man könne schließlich auch Autofahren nicht nur mit Fahrschulbögen lernen. Auch sei die Zwischenprüfung ausgefallen, die als praktische Prüfung einen Hinweis auf den Wissenstand gebe. Die derzeitige Situation, so Roth, belaste sie sehr, auch lange über den Feierabend hinaus.

Die Transportboxen kommen seit Monaten nicht zum Einsatz. Quelle: Heike Baake

Die Unternehmerin ist gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner auf der Suche nach umsetzbaren Ideen, auch in Seelze. Open-Air-Veranstaltungen, Konzerte oder Lesungen, After-Work-Lounge oder Theater – alles Konzepte, die bisher an den Auflagen und Kosten scheiterten. „Wir würden zusätzlich dafür noch ein hohes finanzielles Risiko eingehen“, erklärt sie. Dabei denke sie vor allem an die Witterungsbedingungen und daran, ob die Menschen tatsächlich in der Corona-Krise das Angebot annehmen würden.

Hoffnung auf weitere Lockerungen

Trotz allem herrscht nach wie vor Optimismus und die Hoffnung, dass bald eine Verbesserung der Situation eintritt. „Kopf in den Sand stecken, das ist keine Option“, erklärt Roth. Gespannt verfolge sie die Entscheidungen der Politiker, derzeit richte sich ihre Aufmerksamkeit auf das bevorstehende Konzert von Sarah Connor in Düsseldorf. „Die Entscheidung Ende August von Ministerpräsident Armin Laschet könnte ein Symbol sein, vielleicht ziehen die anderen Bundesländer nach“, hofft Roth. Dennoch sei sie sicher, dass es auf keinen Fall einen zweiten Lockdown geben dürfe. Es müsse nachvollziehbare und verständnisvolle Regeln geben, damit Veranstaltungen wieder stattfinden könnten. Mit Sicherheitsaspekten kenne sich die Branche gut aus und Hygienemaßnahmen durchzusetzen, sei kein Problem. „Das gehört bereits zu unserer Ausbildung dazu“, versichert die Fachkraft für Veranstaltungstechnik.

Von Heike Baake