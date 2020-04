Seelze

Vor zehn Jahren, am 29. April 2010, hat der Seelzer Verein Brotkorb erstmals Lebensmittel an Bedürftige ausgegeben. „Die Idee war, Lebensmittel, die nicht mehr auf dem Wirtschaftsweg verkauft werden konnten und trotzdem noch zu gut für die Tonne waren, ehrenamtlich an bedürftige Mitbürger in Seelze zu verteilen“, sagt Brotkorb-Sprecherin Petra Bernhardt-Schlue. Damals wurden die Lebensmittel noch in den Räumen des Gemeindehauses der St. Martinkirchengemeinde in Seelze verteilt. Schon nach einem halben Jahr hätten sich 500 unterstützungsbedürftige Personen beim Brotkorb registrieren lassen. „Dies zeigte, dass es Bedarf für eine Lebensmittelausgabe gab.“

Ehrenamtliche Helfer machen Arbeit erst möglich

Aktuell hat der Seelzer Brotkorb 65 ehrenamtliche Helfer. Diese würden die Arbeit überhaupt erst ermöglichen. Die Ehrenamtlichen holen unter anderem die Ware von Supermärkten und Bäckereien ab, sortieren die Lebensmittel und geben sie aus. Seit Mai 2012 hat der Seelzer Brotkorb auch eine Kleiderkammer, in der ebenfalls ehrenamtliche Arbeit anfällt: Die Sachspenden werden sortiert, in Regale geräumt und zu den Öffnungszeiten ausgeben.

Anzeige

Brotkorb beteiligt sich am Stadtleben

„Im Laufe der Jahre engagierten wir uns mehr und mehr im Seelzer Stadtleben“, sagt Petra Bernhardt-Schlue. Beim jährlichen Shanty-Festival betreiben die Helfer des Brotkorbs die Kaffeestube in der Rathauskantine. Der Brotkorb ist unter anderem auch beim jährlichen Obentrautmarkt und beim Kastanienfest in Letter sowie beim Weihnachtsmarkt in Seelze vertreten.

Weitere HAZ+ Artikel

Umzug an Schulzentrum

Weil die Kirchengemeinde Eigenbedarf für das Gemeindehaus anmeldete, verlor der Brotkorb dieses Domizil. Die Stadt Seelze konnte aber helfen und stellte das ehemalige Hausmeistergebäude am Rande des Schulzentrums an der Humboldtstraße zur Verfügung, in die der Brotkorb im Jahr 2014 umzog. Eine große Herausforderung sei im Jahr 2015 die Flüchtlingswelle gewesen. „Wir hatten eine längere Zeit 800 unterstützungsbedürftige Personen zu versorgen“, sagt die Brotkorb-Sprecherin. Teilweise hätten die Spenden nicht mehr ausgereicht, sodass die Hilfseinrichtung Lebensmittel dazukaufen musste.

Erneuter Umzug notwendig

Die ehemalige Hausmeisterwohnung taugte nicht als Dauerlösung. Die Stadt will das Schulzentrum für die neue Bertolt-Brecht-Gesamtschule erweitern und dafür das Gebäude abreißen. Der Brotkorb musste deshalb erneut umziehen. Seit April verfügt die Einrichtung über größere Räume an der Schillerstraße 2. „Dieser Umzug stellte uns vor große Herausforderungen.“ Die Umbauarbeiten sind noch nicht abgeschlossen. Außerdem fehlen noch einige Möbel. Nach einer kurzen Pause laufe die Lebensmittelausgabe aber weiter, vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie jedoch nur mit fertig gepackten Tüten.

Sponsoren sind wichtig für den Brotkorb

„Ein ganz wichtiger Aspekt bei unserer Arbeit sind die Spenden“, sagt Petra Bernhardt-Schlue. Ohne die Unterstützung von Sponsoren sowie große und kleine Geld- und Sachspenden gäbe es den Brotkorb längst nicht mehr. „Manchmal macht es uns sprachlos, wie groß die Hilfsbereitschaft ist.“ Grundsätzlich wäre es natürlich besser, wenn es den Brotkorb nicht geben müsste, sagt die Sprecherin – doch angesichts der vielen Bedürftigen sei das Engagement unverzichtbar. Das zehnjährige Bestehen wollte der Seelzer Brotkorb eigentlich gemeinsam mit allen Unterstützern im Mai feiern. „Leider muss diese Feier wegen der Corona-Pandemie ausfallen.“ Aufgeschoben sei aber nicht aufgehoben, sagt Petra Bernhardt-Schlue. Der Brotkorb werde stattdessen 2021 sein elfjähriges Bestehen groß feiern.

Lesen Sie auch

Seelzer Brotkorb startet am neuen Standort

Seelzer Brotkorb hat in neuen Räumen noch viel zu tun

Corona-Virus: Brotkorb muss Ausgabe vorerst schließen

Rat bleibt bei separatem Eingang für Seelzer Brotkorb

Von Thomas Tschörner