Die Arbeitsgruppe Stadtentwicklung des Vereins Gemeinsam sind wir stark hat auf ihr Schreiben an die Stadtverwaltung, den Ratsvorsitzenden Alfred Blume, Fachausschüsse des Rates und die Ortsräte sowie die politischen Fraktionen im Rat bereits die ersten Antworten erhalten. Während Heinrich Aller ( SPD) als Vorsitzender des Ausschusses für Finanzplanung und Zentrale Dienste zusicherte, dass Anliegen der Arbeitsgruppe in seinem Ausschuss zur Sprache zu bringen, reagierte Gerold Papsch ( CDU) zurückhaltender. Er erklärte, dass der von ihm geleitete Ausschuss für Ordnung und Soziales in Sachen Stadtentwicklung nicht zuständig sei.

„Es ist aus unserer Sicht sehr zu begrüßen, dass sich Bürger der Stadt für die Stadtentwicklung von Seelze interessieren und sich engagieren wollen“, schreibt FDP-Fraktionschef Harald Temmler der Arbeitsgruppe. Allerdings lasse das Bau- und Planungsrecht lediglich einen geringen Einfluss zur Gestaltung. So seien bei der Ausweisung von neuen Bau- oder Sanierungsgebieten übergeordnete Behörden wie etwa die Kommunalaufsicht, Region Hannover oder das Land zu beteiligen. „Ferner können wir Bauherren nicht die Freiheit nehmen, im Rahmen der genehmigten Bebauungspläne nach deren Vorstellungen zu bauen.“ Die FDP strebe als Vision an, dass in Seelze zehn Prozent der Wohnungen der Sozialbindung unterliegen, um einen Beitrag zum „bezahlbaren Wohnraum“ zu leisten. Temmler stellt klar, dass die FDP weitere Neubaugebiete insbesondere mit Einfamilien- oder Reihenhäusern für nicht machbar halte. Dafür fehle der Stadt ganz eindeutig die Verkehrsinfrastruktur. „Hinzu kommen die zusätzlichen Belastungen durch den Bau der Wasserstadt sowie die Ansiedlung von Johnson Control mit 500 Mitarbeitern in Marienwerder.“ Schon heute gebe es auf den Zufahrtsstraßen erhebliche Probleme zu Stoßzeiten an sein Ziel in Seelze zu gelangen. „36.000 Einwohner sind genug“, betont Temmler. Für Projekte im Ort sei wie bislang auch eine frühzeitige Beteiligung der Bürger anzustreben.