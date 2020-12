Letter

Nach fast 120 Jahren löst sich die Vereinigte Liedertafel Letter zum Jahresende auf. „Auf unserer Jahresversammlung im Januar habe ich angekündigt, dass ich den Vorsitz nicht länger beibehalten möchte“, sagt Ernst Jakusch, der diesen Posten 32 Jahre lang innehatte. Mit ihm hatten weitere Vorstandsmitglieder ihr Ausscheiden bekannt gegeben. Das Problem: Freiwillige, die künftig die Vorstandsaufgaben übernehmen, wollten sich nicht finden lassen.

„Ich habe dann gesagt, dass ich den Vorsitz bis Mai 2020 kommissarisch beibehalte“, sagt Jakusch. Das geplante Konzert sollte nämlich auf jeden Fall noch gegeben werden. Doch das Coronavirus sorgte dann dafür, dass ohnehin jegliche Planungen ins Wasser fielen.

Anzeige

„Ich hatte auch das Gefühl, dass es immer schwieriger wurde, die Mitglieder zu motivieren“, so Jakusch weiter. Ob Fahrten oder Auftritte – alles schien zu beschwerlich. Die Auflösung der traditionsreichen Liedertafel zum Ende des Jahres schien letztendlich die einzige logische Konsequenz.

Liedertafel zählt zuletzt 68 Mitglieder

Die Vereinigte Liedertafel hatte sich bis zuletzt jeden Dienstag im Roncalli-Haus zum gemeinsamen Singen getroffen. Viele Auftritte in Letter und Seelze haben sie in der Heimat bekannt gemacht. Der Aktionsradius der Sänger reichte jedoch weit über Letters Grenzen hinaus. Von den ehemals mehr als 100 Mitgliedern waren es aktuell noch 68 – 23 Frauen und sechs Männer nahmen regelmäßig an den Proben mit Chorleiterin Galina Schneider teil.

Von Sandra Remmer