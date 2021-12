Seelze

Der Hof von Landwirt Wolfgang Rindfleisch in Döteberg gleicht derzeit einem kleinen Tannenwald. Ehefrau Stephanie bietet dort täglich von 9 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 13 Uhr Weihnachtsbäume an. Die kommen aus der Wedemark von den Plantagen des Unternehmens Backhaus. Mitarbeiter Volker Dalchow ist ebenfalls vor Ort, unterstützt den Verkauf und legt Hand an beim Einnetzen der Bäume.

Der Hof des Landwirts Wolfgang Rindfleisch in Döteberg ist derzeit mit Nordmanntannen und Blaufichten gefüllt. Quelle: Heike Baake

Seit sechs Jahren verkaufen die Rindfleischs Weihnachtsbäume, in diesem Jahr läuft ihr Angebot bis einen Tag vor Heiligabend. „Letztes Jahr waren wir bereits am 22. Dezember ausverkauft“, berichtete die Landwirtin. Das habe, so vermutete sie, an dem damaligen Reiseverbot um die Weihnachtszeit gelegen. In diesem Jahr seien jedoch noch ausreichend Bäume vorhanden.

Nordmanntanne ist beliebt

Wer den Hof besucht, kann sich zwischen Nordmanntanne und Blaufichte entscheiden. „Die Blaufichte riecht intensiver, aber ihre Nadeln piksen“, erklärte die Fachfrau für Weihnachtsbäume. Deshalb würden sich die meisten Käuferinnen und Käufer gegen diese Baumart entscheiden und doch lieber zur Nordmanntanne greifen. Der kleinste Baum, den Rindfleisch im Angebot hat, ist 80 Zentimeter hoch, der größte rund 3,50 Meter.

Volker Dalchow vom Tannenland Backhaus netzt die Weihnachtsbäume ein. Quelle: Heike Baake

Der Döteberger Christian Fritsch ist Stammkunde und kaufte am Sonnabend in Begleitung seiner Schäferhündin Kira einen rund drei Meter hohen Weihnachtsbaum. „Ich unterstütze gern die Leute, die hier im Ort etwas anbieten“, sagte er.

Für Fritsch und alle anderen Kunden hatte die Weihnachtsbaumverkäuferin auch einige Tipps parat. Wichtig sei es, so sagte sie, dass der Baum zu Hause mit Wasser versorgt und bis zu seinem Einsatz draußen im Freien aufbewahrt werde. Darüber hinaus empfehle sie, das Netz bereits zwei Tage vor dem Fest zu entfernen, damit sich die Äste entfalten könnten. Und bei frostigen Temperaturen müsse der Baum in zwei Etappen an die Wohnzimmerwärme gewöhnt werden.

Der Weihnachtsmann weist in Lohnde den Weg zum Weihnachtsbaumverkauf. Quelle: Heike Baake

Gärtnerei bietet Lieferservice an

In Lohnde werden bei der Gärtnerei Ulrich Gens täglich von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr Weihnachtsbäume verkauft. Bis Donnerstag, 23. Dezember, stehen dort unterschiedlich große Nordmanntannen zur Auswahl. „Wir verkaufen von einem bis dreieinhalb Meter, aber auf Wunsch auch sieben Meter große Bäume“, verrät Stefan Jens, der seinen Bruder und Geschäftsinhaber beim Weihnachtsbaumverkauf unterstützt.

Die Lohnder Ina und Andreas Schneider haben bei der Gärtnerei Gens einen Weihnachtsbaum gefunden. Quelle: Heike Baake

Das Ehepaar Ina und Andreas Schneider suchte sich am Sonnabend seinen Weihnachtsbaum in der Gärtnerei aus und nahm auch den angebotenen Lieferservice in Anspruch. „Wir kaufen unseren Baum immer hier. Der ist frisch und hat eine gute Qualität“, sagte Ina Schneider. Während die rund 140 Weihnachtsbäume im Außenbereich der Gärtnerei aufgestellt sind, gibt es im Innenbereich ein Angebot an Adventsgestecken und Blumen. Die Schneiders haben sich bei dieser Gelegenheit gleich noch für drei kleine Weihnachtssterne entschieden. „Einer ist für mich, die anderen beiden für unsere Töchter.“

Von Heike Baake