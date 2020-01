Seelze

Die Ortsfeuerwehren aus Seelze und Letter sowie die Atemschutzrettungstrupps der Ortsfeuerwehren Gümmer und Almhorst mussten am frühen Sonntagmorgen zu einem Zimmerbrand in einer Wohnanlage in der Ulmenstraße ausrücken. Um 2.52 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, berichtet Stadtfeuerwehrsprecher Jens Köhler.

Wohnzimmer steht in Brand

Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung wurde durch den Alarm eines Rauchmelders geweckt. Zu diesem Zeitpunkt war die Wohnung bereits verqualmt. Auf der Suche nach der Ursache musste die Frau feststellen, dass ihr Wohnzimmer in Brand stand. Daraufhin rief sie sofort die Rettungskräfte, verließ aber nicht ihre Wohnung. „Der erste Angriffstrupp der Feuerwehr konnte sie dem Rettungsdienst übergeben“, sagt Köhler.

Rauchgasvergiftung und Verbrennungen

Die Wohnungseigentümerin erlitt eine Rauchgasvergiftung und Verbrennungen an den Beinen, sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Feuer hatten die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle. Sie sorgten dafür, dass für andere Bewohner des Hauses keine Gefahr mehr bestand.

Neben dem Brandschäden im Wohnzimmer wurde die übrige Wohnung erheblich durch Rauch und Ruß beschädigt, sie ist derzeit nicht bewohnbar. Das Treppenhaus und die Wohnung mussten von der Feuerwehr mit einem Druckbelüfter vom Brandrauch befreit werden. Insgesamt waren bei dem Einsatz 51 Kräfte mit zehn Fahrzeugen vor Ort. Die Kriminalpolizei nahm bereits in der Nacht die Ermittlungen zur Ursache des Feuers auf.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Nachrichten von Polizei und Feuerwehr aus Seelze lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Heike Baake