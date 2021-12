Seelze

Die 2G-plus-Regeln haben in den Restaurants nicht nur für eine Stornierungswelle der bereits gebuchten Weihnachtsfeiern, sondern auch für leere Tische im Tagesgeschäft gesorgt. Nun hoffen die Gastronomen auf eine Verbesserung durch die neue Booster-Regelung und auf ein gutes Weihnachtsgeschäft. Die Vorbereitungen für die Feiertage laufen bei allen auf Hochtouren. Die Gerichte und Büfetts stehen fest und viele Gastronomen werden zusätzlich einen Außer-Haus-Verkauf anbieten.

Der Seelzer Hafenblick bietet seinen Gästen während der Adventszeit von donnerstags bis sonnabends ein weihnachtliches Büfett mit einer Auswahl an Vor- und Nachspeisen, Entenbrust und -keule, Gänsebrust, Rinderbraten und Cordon bleu. An den beiden Weihnachtsfeiertagen wird das Büfett um Hirschbraten, Rinderrouladen, Fisch und ein vegetarisches Angebot erweitert. „Wir haben derzeit viel weniger Besucher als sonst“, sagt Restaurantleiter Zouhaier Ben Yaala. Das läge an der neuen Corona-Regelung, deshalb hoffe er, dass durch die Testbefreiung für geboosterte Gäste das Geschäft bald wieder anziehen werde. Auch zahlreiche Weihnachts- und Familienfeiern, so Ben Yaala, seien inzwischen abgesagt oder von der Personenzahl her reduziert worden. „Das kommt daher, dass die nicht Geimpften zu Hause bleiben müssen“, erklärt der Restaurantleiter. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags, 11 bis 24 Uhr, Weihnachtsfeiertage: 11 bis 17 Uhr, Telefon: (05137) 4833.

Auch im Hafenblick bleiben die Gäste aufgrund der mangelnden Testmöglichkeiten in Seelze weg. Quelle: Heike Baake

Rinderroulade und Gänsekeule

„Es ist eine Katastrophe, wir haben nur Stornierungen, das Restaurant ist leer“, sagt Gastronom Markus Bachhausen vom Seelzer Restaurant Flügels. Sein Tagesgeschäft sei mangels Testmöglichkeiten zusammengebrochen. Er müsse sich ernsthaft überlegen, ob er derzeit den Betrieb noch aufrechterhalten könne. Bachhausen und seine Frau Katarzyna Schwier hoffen nun auf die Weihnachtsfeiertage. Die meisten Tische seien schon ausgebucht, berichten sie. Im Saal bieten die Gastronomen an Heiligabend ein Frühstücksbüfett an. An den beiden Weihnachtsfeiertagen erwartet die Gäste dort ein Büfett mit Wildschweinbraten, Hirsch- und Rinderroulade, Gänsekeule, Putenröllchen und Vor- und Nachspeisen. Im Restaurant selbst kann aus einer Weihnachtskarte zwischen Gänsekeule, Wildschweinbraten und Schweinemedaillons gewählt werden. Öffnungszeiten: täglich außer montags von 9 bis 23 Uhr, Heiligabend: 10 bis 14 Uhr, Weihnachtsfeiertage: 12 bis 15 Uhr. Telefon (05137) 937937.

Die adventlich gedeckten Tische im Restaurant Flügels bleiben derzeit unbesetzt. Quelle: Heike Baake

Diese Restaurants bieten ebenfalls einen Außer-Haus-Verkauf an Letter Burger, montags bis sonntags, 12 bis 22 Uhr, auch Heiligabend und an den Weihnachtstagen, Telefon (0511) 40068008. Hellas, Letter, mittwochs bis freitags, 17 bis 21 Uhr, sonnabends und sonntags und an den Weihnachtsfeiertagen, 12 bis 21 Uhr, Telefon (0511) 47372977. Ufra Lezzet, Seelze, montags bis sonntags, 12 bis 22 Uhr, Weihnachtsfeiertage: 11 bis 16 Uhr, Telefon (05137) 9377951. El Torero, Harenberg, montags bis sonnabends, 17 bis 23 Uhr, Sonntags und an den Weihnachtsfeiertagen 12 bis 15 und 17 bis 23 Uhr, Telefon (05137) 9818670. Da Carmelo, Gümmer, dienstags bis sonnabends, 11 bis 14.30 Uhr und sonntags 12 bis 14.30 und 17 bis 21 Uhr, Telefon (05137) 125999. Jannis, Dedensen, täglich außer dienstags, ab 17.30 Uhr, sonntags 12 bis 21 Uhr, Telefon (05031) 7039256. Sollte Ihr Restaurant hier nicht aufgeführt sein, dann teilen Sie bitte Ihre Öffnungszeiten oder Ihr Weihnachtsangebot per E-Mail an seelze@haz.de mit.

Auch in den Bürgerstuben in Seelze bleiben derzeit die Gäste weg. „Alle sind sehr enttäuscht“, sagt Inhaber Marco Rash. Die meisten seiner Gäste seien über 60 Jahre alt, deshalb hoffe er, dass er viele von ihnen als dreifach Geimpfte bald wiedersehen werde. Mit großer Hoffnung auf ein gutes Weihnachtsgeschäft hat Rash sich mit seinem Team auf die Feiertage vorbereitet. Am ersten und zweiten Weihnachtstag bietet er ein Büfett mit Vor- und Nachspeisen sowie Entenbrust, Lachsfilet, Rinderroulade, Schweinemedaillons, Rehkeule und Hähnchenbrust an. Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 22 Uhr, Heiligabend: 16 bis 21 Uhr, Weihnachtstage: 12 bis 15 Uhr, Telefon (05137) 6646.

Hirschbraten und Lachs

Direkt gegenüber vom Restaurant Zur Alten Kastanie befindet sich das Seelzer Testzentrum. Eigentlich wäre das für Canan Juhls Gäste sehr praktisch, wenn es dort Termine geben würde. „Wir haben viel weniger Besucher als sonst“, sagt die Gastronomin bedauernd. Für die Weihnachtstage hat sie ein Büfett mit Gänsekeule, -brust, Schweinefilet, Hirschbraten und Lachs geplant. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags, 11 bis 22 Uhr, erster Weihnachtstag: 11 bis 22 Uhr, zweiter Weihnachtstag: 11 bis 15 Uhr, Telefon (05137) 93109.

Linis Minelas, Inhaber des griechischen Restaurants Ikaros II in Letter, kämpft derzeit ebenfalls mit vielen Stornierungen. „Die Gäste sind sauer, auch für Weihnachten habe ich schon Absagen erhalten“, bedauert er. Minelas bietet an den beiden Feiertagen Entenbrust und -keule sowie Hirschbraten an. Öffnungszeiten: täglich 12 bis 15 und 17 bis 24 Uhr, Weihnachtsfeiertage: 12 bis 15 und 17 bis 23 Uhr, Telefon (0511) 4818730.

Schwertfisch und Rinderfilet

„Alle Weihnachtsfeiern sind abgesagt, auch eine Geburtstagsfeier mit 40 Personen“, sagt Roberto Vocatore vom Restaurant Il Sogno in Letter. Die derzeitige Situation sei sehr traurig. Viele seien auf ihn ärgerlich, da er niemanden ohne Test reinlasse. „Mein Herz möchte es, aber ich darf es nicht“, bedauert der Gastronom. Für die Weihnachtstage steht auch im Il Sogno bereits der Speiseplan. Nach italienischem Rezept werden Rinderfilet, Dorade und Schwertfisch zubereitet und angeboten. Öffnungszeiten: dienstags bis sonnabends 17.30 bis 22.30 Uhr, sonntags 12 bis 15 und 17 bis 22.30 Uhr, Weihnachtsfeiertage: 12 bis 15 und 17 bis 22.30 Uhr, Telefon (0511) 40069747.

Galalou und Maria Abdessatar vom Restaurant Palast in Lohnde bezeichnen die derzeitige Situation als katastrophal. Quelle: Heike Baake

„Jedes Mal, wenn wir aufgeatmet haben, kam der nächste Schlag. Seit zwei Jahren haben wir diese Belastung“, bedauert Galalou Abdessatar vom griechischen Restaurant Palast in Lohnde. Auch bei ihm bleiben derzeit die Gäste mangels Testmöglichkeiten fern. Und die, die ohne Test kommen, seien verärgert, wenn er ihnen den Zutritt zum Restaurant verwehre, berichtet er. Die derzeitige Situation bezeichnet der Gastronom als katastrophal. Auch Abdessatar hofft auf das Weihnachtgeschäft. Er möchte seine Gäste mit Entenbrustfilet, Wildschweinbraten und Rumpsteak verwöhnen. Öffnungszeiten: mittwochs bis sonnabends 17 bis 22 Uhr, sonntags und an den beiden Weihnachtsfeiertagen: 12 bis 15 und 17 bis 22 Uhr, Telefon (05137) 92874.

Von Heike Baake