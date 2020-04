Letter

Die erste Tour eines Musik-Trucks durch Letter ist ein Erfolg gewesen. „Das ist fast schon zu gut angekommen, die Leute waren begeistert“, sagt Ortsbürgermeister Rolf Hackbarth, der die Aktion mit Veranstaltungsdienstleister Julian Mai aus der Taufe gehoben hatte. Viele Menschen seien am Sonnabendabend aus ihren Häusern gekommen und hätten sich mit einem Glas Wein oder Sekt auf die Straße gestellt. Eigentlich hätten sie in ihren Häusern oder auf ihren Balkonen bleiben sollen, sagt Hackbarth. „Die haben gedacht, dass das eine Party wird.“ Weil der DJ auf dem Truck nur einige Stücke gespielt hat und der Wagen dann zur nächsten Stelle im Ort weiterfuhr, habe es aber keine Probleme mit den Abstandsregelungen während der Corona-Pandemie gegeben. Dennoch seien einige Musikfreunde auch dem Wagen zu Fuß hinterhergegangen.

Auch eine Seifenblasenmaschine war dabei

An der Berliner Straße hätten sogar zwei kostümierte Anwohnerinnen das Tanzbein geschwungen. Zusätzlich zur Musik gab es Seifenblasen, die eine Maschine produzierte. Am besten sei der Kastanienplatz für das kleine Konzert geeignet gewesen, weil er wegen seiner Größe die Einhaltung der Abstandsregelungen am einfachsten ermöglichte. Allerdings habe es auch einige Beschwerden wegen der Musik gegeben, weil einige Leute offenbar von der Aktion überrascht wurden. Insgesamt sei der Musik-Truck aber wunderbar angenommen worden, und auch der Veranstaltungsdienstleister sei zufrieden gewesen. Eine Wiederholung für „die andere Hälfte Letters“ sei deshalb nicht ausgeschlossen. Ein Termin stünde aber noch nicht fest, sagte der Ortsbürgermeister.

Anzeige

Lesen Sie auch

Musik-Truck sorgt für Unterhaltung

Weitere HAZ+ Artikel

Teich am Gymnasium soll zugeschüttet werden

Ortsrat Letter verkauft Schlauchschals

Von Thomas Tschörner