Seelze

Eine böse Überraschung haben vier Fahrzeughalter in der Zeit von Mittwoch, 17 Uhr, bis Freitag, 7.50 Uhr, erlebt. Unbekannte Täter hatten ihren geparkten Autos in der Kantstraße jeweils an der Beifahrertür mit einem spitzen Gegenstand erhebliche Kratzer zugefügt. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei den betroffenen Fahrzeugen um einen grauen VW Tiguan, einen schwarzen Honda Civic, einen schwarzen Audi A 4 und einen schwarzen Opel Corsa.

Den Schaden geben die Ermittler mit etwa 6000 Euro an. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0 51 37) 82 70 zu melden.

Von Sandra Remmer