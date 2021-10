Seelze

Die vier städtischen Kindertagesstätten Hirtenstraße in Letter, Gümmer, Buddelburg in Dedensen sowie Lindenstraße in Seelze erhalten eine Förderung von jeweils 31.253 Euro aus dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“. Der auch für Seelze zuständige SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch freut sich, dass die Seelzer Tagesstätten mit dieser finanziellen Unterstützung nun zusätzliche sprachliche Bildungsarbeit in ihren Alltag einbauen können.

Sprache ist wichtig für weiteren Bildungsweg

„Durch die Sprache erschließen wir uns die Welt, treten mit Menschen in Kontakt und eignen uns Wissen an“, sagt Miersch. Sprachliche Kompetenzen hätten einen erheblichen Einfluss auf den weiteren Bildungsweg und den Einstieg ins Erwerbsleben. Daher sei alltagsintegrierte sprachliche Bildung wichtig. „Die Corona-Pandemie hat uns einmal mehr vor Augen geführt, wie wichtig gute Kindertagesbetreuung ist, um gleiche Chancen für alle Kinder zu ermöglichen.“ Er freue sich deshalb sehr, dass vier weitere Kindertagesstätten in der Obentrautstadt diese finanzielle Unterstützung erhalten werden.

Mit dem Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ würden bundesweit 1000 weitere zusätzliche Fachkräfte in Sprach-Kitas gefördert werden können, teilt Miersch mit. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend stellt in den Jahren 2021 und 2022 weitere 100 Millionen Euro zur Verfügung, damit noch mehr Kinder von der Arbeit in den Sprach-Kindertagesstätten profitieren und die Folgen der Pandemie rasch überwunden werden können.

Von Thomas Tschörner